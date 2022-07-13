Toplam 13 Yangın Gerçekleşti

04 – 10 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (16) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 159.840 TL’dir.



Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, elektrik trafosunun kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar, aracın motor bölümünden sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi, kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması ve jeneratörün kısa devre yapması olarak yer almıştır.



Hususi servis olayları ise, araçların motor bölümünde, yüksek binaların üzerinde, bahçe duvarlarında ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin, köpeklerin ve kuyuya düşen keçinin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yola sızan mazot üzerine toprak atılarak yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa 4

Gazimağusa 4

İskele 2

Güzelyurt 1

Geçitkale 1

Gemikonağı 1

TOPLAM 13

YANGIN SEBEPLERİ

Sönmemiş Sigara İzmariti 6

Jeneratörün Kısa Devre Yapması 1

Temizlik Maksatlı 1

Elektrik Tellerinin Birbirine Çarpması Sonucu Çıkan Kıvılcımlar 1

Faal Durumdaki Buzdolabında Meydana Gelen Kısa Devre 1

Elektrik Trafosunda Meydana Gelen Kısa Devre 1

Sızan Benzinin Sıcak Aksamlara Temas Etmesi 1

Araç Egzozunun Isınması 1

TOPLAM 13

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot 3

Bahçe 3

Motorlu Araç 2

Anız 2

Apartman Dairesi 1

Ev 1

Depo 1

TOPLAM 13

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa 5

Gazimağusa 4

Girne 3

Güzelyurt 2

Gemikonağı 1

İskele 1

TOPLAM 16

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma 9

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 4

Yangın Eğitimi 2

Yangına Karşı Tedbir Alma 1

TOPLAM 16