"Toplam 14.604 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır."
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.604 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır. "
21 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
15 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.604
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.906.773
Toplam Vaka Sayısı: 94.415
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.700
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 480
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9
Karantinadaki Vaka Sayısı : 471
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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