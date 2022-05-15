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SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

"Toplam 14.604 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır." 

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"Toplam 14.604 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır." 
"Toplam 14.604 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır." 

"Toplam 14.604 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır." 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.604 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

21 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

15 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.604   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.906.773      
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.415                    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.700                               

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 480          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 471           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

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