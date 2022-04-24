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Toplam 16.967 test yapıldı, 69 pozitif vakaya rastlandı

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Toplam 16.967 test yapıldı, 69 pozitif vakaya rastlandı
Toplam 16.967 test yapıldı, 69 pozitif vakaya rastlandı

24 Nisan 2022 "Toplam 16.967 test yapıldı, 69 pozitif vakaya rastlandı "  Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.967 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır" 42 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, Bölgesi'ndendir. 24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.967 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69      

Bugün Kaybedilen Hasta:   Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.725.529          Toplam Vaka Sayısı: 92.996         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.464                   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1299         

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24     Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274    Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :0

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