  • BIST 2.470,23
  • Altın 977.631
  • Dolar 16.8164
  • Euro 17.5522
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor!

Toplam 16 Yangın Gerçekleşti

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Toplam 16 Yangın Gerçekleşti

27 Haziran-03 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (16) adet yangın ve (7) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 77.360 TL’dir.


Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçlarda meydana gelen yakıt sızması, sirayet, oluşan kısa devreler, elektrikli aletlerden (spiral makinesi) çıkan kıvılcımlar, elektrik sayaçlarında oluşan aşırı yüklenme, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması ve elektrik tellerinin çarpışması olarak yer almıştır.


Hususi servis olayları ise, parmağı portakal sıkma makinesine sıkışan şahsın kurtarılması, aracın motor bölümünde mahsur kalan ve kaldırım taşları arasına sıkışan kedilerin kurtarılması, araç içerisinde kilitli kalan köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve yangın eğitimi verilmesi olarak yer almıştır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan Derviş Eroğlu’na geçmiş olsun mesajı04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:43
  • Tansiyonu kontrol altına alan Eroğlu’nun sağlık durumu iyi04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:25
  • Töre: Cumhurbaşkanı’nın sunduğu öneriler son derece önemli04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:09
  • Önal sordu: Gelecek stratejiniz nedir?04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:04
  • Dikkat! ülke genelinde elektrik kesintisi04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:57
  • Mağusa'da ve İskele'de bazı bölgelerde elektrikler kesilecek04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:27
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:28
  • Detay'ın bugünkü manşeti- 4 Temmuz04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:20
  • Özersay: Tatar'ın önerileri HP önerilerinden esinlenildi!03 Temmuz 2022 Pazar 18:41
  • Halkı uyardı!03 Temmuz 2022 Pazar 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti