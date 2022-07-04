Toplam 16 Yangın Gerçekleşti

27 Haziran-03 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (16) adet yangın ve (7) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 77.360 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçlarda meydana gelen yakıt sızması, sirayet, oluşan kısa devreler, elektrikli aletlerden (spiral makinesi) çıkan kıvılcımlar, elektrik sayaçlarında oluşan aşırı yüklenme, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması ve elektrik tellerinin çarpışması olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise, parmağı portakal sıkma makinesine sıkışan şahsın kurtarılması, aracın motor bölümünde mahsur kalan ve kaldırım taşları arasına sıkışan kedilerin kurtarılması, araç içerisinde kilitli kalan köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve yangın eğitimi verilmesi olarak yer almıştır.
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