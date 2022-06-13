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Toplam 23 adet yangın çıktı

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Toplam 23 adet yangın çıktı

06 - 12 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (23) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 329.530 TL’dir.

    Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, kısa devre, temizlik maksatlı, trafik kazası, aracın benzin kaçırması, elektrikli aletlerden çıkan kıvılcım, araç egzozunun ahşap zemine temas etmesi, sönmeden atılan kömürlerden çıkan kıvılcım ve gaz kaçağı olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise, ağaçların üzerinde ve araçların motor kısmında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, apartmanda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, Drag yarışlarında yangına karşı önlem alınması, yola dökülen mazot üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve Çağlayan İlkokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi olarak yer almıştır.

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