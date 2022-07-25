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Toplam 25 Yangın Meydana Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Toplam 25 Yangın Meydana Geldi

18 - 24 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (25) adet yangın ve (14) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 388.650 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, oluşan kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, elektrik tellerinin birbirine çarpması, çöp kamyonu içerisindeki sönmemiş korların çöplüğe dökülmesi, mangaldan çıkan kıvılcımlar, araç içerisinde bulunan taşınabilir şarj cihazının aşırı ısınarak patlaması ve güneş ışınlarının kırık cam parçalarından
geçerek kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum atılarak yol güvenliğinin sağlanması, kuyu içerisine düşen keçi, koyun ve köpeklerin kurtarılması, aracın makine bölümü içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, trafik kazası sonucu yangına karşı tedbir amaçlı akü başlarının sökülmesi, tıkalı olan yağmur suyu borusunun tazyikli su kullanılarak açılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 6
Geçitkale 4
Girne 4
Gazimağusa 3
Güzelyurt 2
Gemikonağı 2
İskele 2
Yeşilköy 2
TOPLAM 25
 

YANGIN SEBEPLERİ
Sönmemiş Sigara İzmariti 9
Kısa Devre 5
Elektrik Telleri 4
Temizlik Amacıyla Yakılan Ateşin Kontrolden Çıkması 3
Sönmemiş Korların Çöplük Alana Dökülmesi 1
Mangaldan Çıkan Kıvılcımlar 1
Araç İçerisinde Bulunan Taşınabilir Şarj Aletinin Aşırı
Isınarak Patlaması 1
Güneş Işınlarının Kırık Cam Parçalarından Geçerek Kuru
Otları Tutuşturması 1
TOPLAM 25
 

YANGIN ÇEŞİTLERİ
Kuru Ot ve Çöp 4
Anız 4
Balya 4
Bahçe 4
Motorlu Araç 3
Çöplük 2
Elektrik 2
Ev 1
Sair 1
TOPLAM 25
 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 11
Gazimağusa 1
İskele 2
TOPLAM 14

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI
Can Kurtarma 7
Yangına Karşı Tedbir Alma 3
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 2
Yol Güvenliğinin Sağlanması 2
TOPLAM 14

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