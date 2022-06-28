  • BIST 2.522,64
  • Altın 975.211
  • Dolar 16.6223
  • Euro 17.5055
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Toplam 26 Adet Yangın Meydana Geldi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Toplam 26 Adet Yangın Meydana Geldi

20-26 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (26) adet yangın ve (17) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 154.990 TL’dir.
 

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, kısa devre, elektrikli aletle çalışırken (spiral makinesi) çıkan kıvılcımlar, sehpa üzerine düşen faal durumdaki kokulu mumun sehpa yanında bulunan koltuğu yakması, yıldırım düşmesi, havai elektrik tellerinin kopması, elektrik sayaçlarında oluşan aşırı yüklenme, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, faal durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan yağın yanması ve gaz kaçağı olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, apartmanın asansöründe mahsur kalan şahısın kurtarılması, trafik kazasında sıkışan şahısın kurtarılması, balkonda mahsur kalan şahısın kurtarılması, yola dökülen mazot üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, yağan yağmur ve fırtına sonucu yola devrilen ağacın motorlu bıçkı ile kesilerek kaldırılması ve yolun trafiğe açılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve yangın eğitimi verilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa 7
Güzelyurt 7
Gazimağusa 3
Girne 3
Geçitkale 3
İskele 2
Çağlayan 1
TOPLAM 26

20-26 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ
Sönmemiş Sigara İzmariti 9
Havai Elektrik Telleri 5
Kısa Devre 4
Bilinmeyen Kişi veya Kişiler Tarafından Yakıldı 2
Gaz Kaçağı 1
Spiral Makinesiyle Çalışırken 1
Faal Ocak Üzerinde Yağın Unutulması 1
Faal Durumdaki Kokulu Mumun Sehpa Üzerine Düşmesi 1
Temizlik Amacıyla Yakılan Ateşin Kontrolden Çıkması 1
Yıldırım Düşmesi 1
TOPLAM 26

20-26 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ
Kuru Ot 6
Bahçe 4
Balya 3
Ekin 2
Sair 2
Orman 2
Apartman Dairesi 1
LPG 1
Çöp Bidonu 1
Anız 1
Ev 1
Elektrik 1
Motorlu Araç 1
TOPLAM 26

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne 6
Lefkoşa 5
Gazimağusa 3
Güzelyurt 2
İskele 1
TOPLAM 17

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne 6
Lefkoşa 5
Gazimağusa 3
Güzelyurt 2
İskele 1
TOPLAM 17
20-26 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 8
Can Kurtarma 4
Yangın Eğitimi 2
Yangına Karşı Tedbir 1
Doğal Afet 1
Yol Güvenliğinin Sağlanması 1
TOPLAM 17

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 61 Yaşındaki Kadın İşyerinde Ölü Bulundu28 Haziran 2022 Salı 15:59
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı28 Haziran 2022 Salı 15:49
  • 26 Yaşındaki Erkek Evinde Ölü Bulundu28 Haziran 2022 Salı 15:47
  • "Devlet okullarına hükümet tarafından tek bir kuruş bütçe verilmiyor"28 Haziran 2022 Salı 15:44
  • Köpeğini 5. Kattan Atan Şahsa Tutuklama28 Haziran 2022 Salı 15:38
  • Üstel: “Halkımızı rahatlatmak için tedbirler alıyoruz”28 Haziran 2022 Salı 15:32
  • Dostluk Grubu Heyeti, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından kabul edildi28 Haziran 2022 Salı 15:23
  • Dikkat! Elektrik kesintisi28 Haziran 2022 Salı 15:12
  • KIB-TEK Çalışanları Polis Tarafından Dışarı Çıkarıldı28 Haziran 2022 Salı 14:51
  • El-Sen'de Deprem28 Haziran 2022 Salı 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti