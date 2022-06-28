Toplam 26 Adet Yangın Meydana Geldi

20-26 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (26) adet yangın ve (17) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 154.990 TL’dir.



Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, kısa devre, elektrikli aletle çalışırken (spiral makinesi) çıkan kıvılcımlar, sehpa üzerine düşen faal durumdaki kokulu mumun sehpa yanında bulunan koltuğu yakması, yıldırım düşmesi, havai elektrik tellerinin kopması, elektrik sayaçlarında oluşan aşırı yüklenme, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, faal durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan yağın yanması ve gaz kaçağı olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, apartmanın asansöründe mahsur kalan şahısın kurtarılması, trafik kazasında sıkışan şahısın kurtarılması, balkonda mahsur kalan şahısın kurtarılması, yola dökülen mazot üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, yağan yağmur ve fırtına sonucu yola devrilen ağacın motorlu bıçkı ile kesilerek kaldırılması ve yolun trafiğe açılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve yangın eğitimi verilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa 7

Güzelyurt 7

Gazimağusa 3

Girne 3

Geçitkale 3

İskele 2

Çağlayan 1

TOPLAM 26

20-26 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Sönmemiş Sigara İzmariti 9

Havai Elektrik Telleri 5

Kısa Devre 4

Bilinmeyen Kişi veya Kişiler Tarafından Yakıldı 2

Gaz Kaçağı 1

Spiral Makinesiyle Çalışırken 1

Faal Ocak Üzerinde Yağın Unutulması 1

Faal Durumdaki Kokulu Mumun Sehpa Üzerine Düşmesi 1

Temizlik Amacıyla Yakılan Ateşin Kontrolden Çıkması 1

Yıldırım Düşmesi 1

TOPLAM 26

20-26 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot 6

Bahçe 4

Balya 3

Ekin 2

Sair 2

Orman 2

Apartman Dairesi 1

LPG 1

Çöp Bidonu 1

Anız 1

Ev 1

Elektrik 1

Motorlu Araç 1

TOPLAM 26

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne 6

Lefkoşa 5

Gazimağusa 3

Güzelyurt 2

İskele 1

TOPLAM 17

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne 6

Lefkoşa 5

Gazimağusa 3

Güzelyurt 2

İskele 1

TOPLAM 17

20-26 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 8

Can Kurtarma 4

Yangın Eğitimi 2

Yangına Karşı Tedbir 1

Doğal Afet 1

Yol Güvenliğinin Sağlanması 1

TOPLAM 17