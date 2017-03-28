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Toplam 31 sokağın asfaltı yenilenecek

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Toplam 31 sokağın asfaltı yenilenecek
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Lefkoşa genelinde toplam 31 sokağı kapsayacak Asfalt Kaplama İşleri İhalesi, Lefkoşa’nın tarihi ve turistik bölgesi olan Surlariçi’nden başladı.

6 Mart tarihinde başlayan çalışmalarda Polis Sokak, Üzümlü Sokak, Ağah Efendi Sokak, Hafız Lisani Sokak, Atilla Sokak, Baf Sokak, Yediler Sokak, Köroğlu Sokak, Çapa Sokak ile Beliğ Paşa Sokak’da yollar  kaplanırken Surlariçi yaz sezonuna yeni asfaltlarla girecek.

SIRADA KUMSAL BÖLGESİ VAR

Ayrı ayrı çıkılan LTB Asfalt Kaplama İşleri İhalesi ile LTB Asfalt Yama İhalesi kapsamında Lefkoşa genelinde 30 sokakta 14.700 metre kare asfalt yama işlemi ve 31 sokakta 3.500 ton asfalt kaplama işlemi gerçekleştiriliyor. Aralıksız olarak devam eden ihale çalışmaları bu haftadan itibaren Kumsal bölgesinde devam edecek.

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