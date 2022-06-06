Toplam 31 Yangın Meydana Geldi

30 Mayıs - 05 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam
(31) adet yangın ve (25) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu
meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1,087.390 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri;
söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan
kıvılcımlar, faal ocak üzerinde unutulan yağın ısınması, mangal yakıldığı esnada ateşin kuru
otlar üzerine sirayet etmesi, araçlarda meydana gelen kısa devreler, elektrikli aletten çıkan
kıvılcımlar, güneş panellerinde bulunan elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre ve
biçerdöverden çıkan kıvılcımların kuru otları ateşlemesi olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörde mahsur
kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, yüksek binaların üzerinde, bahçe
duvarlarında ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, evin balkonunda
bulunan ağa takılan güvercinin kurtarılması, evin bahçesindeki korkuluklara sıkışan, yapımı
devam eden inşaatın beton su deposuna düşen ve yüksek yamaç üzerinde mahsur kalan
köpeklerin kurtarılması, Neo-Kids Mektebim ilkokulundaki öğretmen-öğrenci ve çalışanlara,
yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet
hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 10
Gazimağusa 7
İskele 5
Güzelyurt 2
Girne 2
Geçitkale 2
Yeşilköy 2
Gemikonağı 1
TOPLAM 31
YANGIN SEBEPLERİ
Sönmemiş Sigara İzmariti 13
Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar 7
Sirayet 4
Biçerdöverden Çıkan Kıvılcımların Kuru Otları Ateşlemesi 1
Araçlarda Meydana Gelen Kısa Devre 2
Elektrikli Aletten Çıkan Kıvılcımlar 1
Güneş Panellerinde Meydana Gelen Kısa Devre 1
Faal Ocakta Unutulan Tava İçerisindeki Yağın Isınması 1
Mangal Ateşinin Kontrolden Çıkması 1
TOPLAM 31
YANGIN ÇEŞİTLERİ
Kuru Ot 7
Ekin 6
Balya 6
Bahçe 3
Sair 2
Ev 1
Motorlu Araç 1
Anız 1
Elektrik 1
Çöplük Alan 1
Apartman Dairesi 1
Kümes-Ağıl 1
TOPLAM 31
HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 10
Girne 8
Gazimağusa 3
Güzelyurt 2
İskele 1
Yeşilköy 1
TOPLAM 25
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI
Can Kurtarma 12
Yangın Eğitimi 6
Yangına Karşı Tedbir Alma 4
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 2
Yol Güvenliğinin Sağlanması 1
TOPLAM 25
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