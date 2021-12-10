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Toplam 550 Araç Denetimi Gerçekleşti. 2 Araç Trafikten Men Edildi

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Toplam 550 Araç Denetimi Gerçekleşti. 2 Araç Trafikten Men Edildi
Toplam 550 Araç Denetimi Gerçekleşti. 2 Araç Trafikten Men Edildi

09-10.12.2021 tarihleri, 21:00 - 01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 550 araç kontrol edilmiş ve              suç işlediği tespit edilen 84 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

 Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 36 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 510 araç kontrol edilmiş ve      suç işlediği tespit edilen 164 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 515 araç kontrol edilmiş ve     suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

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