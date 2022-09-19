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Toplamda 13 Adet Yangın Gerçekleşti

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Toplamda 13 Adet Yangın Gerçekleşti

12–18 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (17) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 80.150 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, faal durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin alevlenmesi ve elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise, itfaiye personeli tarafından yangın eğitimi verilmesi, havalandırma mazgalında, ağaçlarda ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, boş havuza ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması, meydana gelen trafik kazasında yaralının ambulansa sevkinin sağlanması ve yangına karşı tedbir amacıyla akü kutup başlarının sökülmesi, çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

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