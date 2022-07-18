Toplamda 16 Yangın Gerçekleşti

11 – 17 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (16) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 304.350TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, aracın makine bölümünden benzin sızması, kahve kavurma makinesinin arıza yapması, mangaldan çıkan kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması ve jeneratörün kısa devre yapması olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, tavan arasında, apartman boşluğunda, yüksek binaların ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin, kulübe ile direk arasında sıkışan, çamur içerisinde kalan, kuyu içerisine düşen köpeklerin ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, çeşitli etkinliklerde emniyet tedbiri alınması, trafik kazası sonrası oluşabilecek bir yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa 7

Gazimağusa 5

İskele 2

Girne 1

Çağlayan 1

TOPLAM 16

YANGIN SEBEPLERİ

Sönmemiş Sigara İzmariti 8

Temizlik Maksatlı 2

Elektrik Tellerinin Birbirine Çarpması Sonucu Çıkan

Kıvılcımlar 2

Jeneratörün Kısa Devre Yapması 1

Mangaldan Çıkan Kıvılcımlar 1

Arızalanan Kahve Makinesi İçerisindeki Kahve

Çekirdeklerinin Alevlenmesi 1

Aracın Makine Bölümünden Benzin Sızması 1

TOPLAM 16

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot 5

Balya 2

Motorlu Araç 2

Anız 2

Sair 2

Apartman Dairesi 1

Bahçe 1

Otel 1

TOPLAM 16

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa 8

Gazimağusa 4

Girne 3

Güzelyurt 2

İskele 2

TOPLAM 19

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma 10

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 5

Emniyet Tedbiri Alma 2

Yangına Karşı Tedbir Alma 2

TOPLAM 19