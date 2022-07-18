  • BIST 2.437,17
  • Altın 965.334
  • Dolar 17.5042
  • Euro 17.7386
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Toplamda 16 Yangın Gerçekleşti

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Toplamda 16 Yangın Gerçekleşti

11 – 17 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (16) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 304.350TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, aracın makine bölümünden benzin sızması, kahve kavurma makinesinin arıza yapması, mangaldan çıkan kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması ve jeneratörün kısa devre yapması olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, tavan arasında, apartman boşluğunda, yüksek binaların ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin, kulübe ile direk arasında sıkışan, çamur içerisinde kalan, kuyu içerisine düşen köpeklerin ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, çeşitli etkinliklerde emniyet tedbiri alınması, trafik kazası sonrası oluşabilecek bir yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 7
Gazimağusa 5
İskele 2
Girne 1
Çağlayan 1
TOPLAM 16
YANGIN SEBEPLERİ
Sönmemiş Sigara İzmariti 8
Temizlik Maksatlı 2
Elektrik Tellerinin Birbirine Çarpması Sonucu Çıkan
Kıvılcımlar 2
Jeneratörün Kısa Devre Yapması 1
Mangaldan Çıkan Kıvılcımlar 1
Arızalanan Kahve Makinesi İçerisindeki Kahve
Çekirdeklerinin Alevlenmesi 1

Aracın Makine Bölümünden Benzin Sızması 1
TOPLAM 16
YANGIN ÇEŞİTLERİ
Kuru Ot 5
Balya 2
Motorlu Araç 2
Anız 2
Sair 2
Apartman Dairesi 1
Bahçe 1
Otel 1
TOPLAM 16
HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 8
Gazimağusa 4
Girne 3
Güzelyurt 2
İskele 2
TOPLAM 19

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI
Can Kurtarma 10
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 5
Emniyet Tedbiri Alma 2
Yangına Karşı Tedbir Alma 2
TOPLAM 19

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahkemeler Tıklım Tıklım!18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:30
  • 44 Kaza, 1 Ölüm18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:24
  • Rahvancıoğlu: Karma evlilikten doğan kişilere vatandaşlık verilmesi konusunda toplantı yapıldı18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:22
  • Ataoğlu: Kamp programı akışı içerisinde şehitler anısına dua okutuldu. Çarpıtmanın anlamı yok18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:22
  • Serdaroğlu: ''İstihdam değil, toplu iş sözleşmesi talep ediyoruz."18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:13
  • TSK Gemileri geliyor!18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:11
  • Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında 6 Türk sporcu mücadele edecek18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:10
  • Turizm canlanıyor!18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:56
  • Bir zam daha!18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:55
  • Tatar:Kıbrıs Türk halkı kararlılıkla yoluna devam etmektedir18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti