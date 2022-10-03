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Toplamda 19 Adet Yangın Meydana Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Toplamda 19 Adet Yangın Meydana Geldi

26 Eylül – 02 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın ve (30) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 573.150 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, çöplük alanındaki metan gazının sıkışması, LPG tüpü hortumundan sızan gazın alevlenmesi ve çakmakla oynayan çocuğun kumaşları tutuşturması olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise, kuyuya düşen ve dış cephe kompozitinin arasında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan şahsın ambulansa sevkinin sağlanması, trafik kazası sonrası yangına karşı tedbir alınması, yol içerisine düşen ağaç dalının kaldırılıp yol güvenliğinin sağlanması, itfaiye personeli tarafından okullardaki öğrenci, öğretmen ve çalışanlara itfaiye haftası kapsamında eğitim verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

10

Güzelyurt

3

Gazimağusa

2

Girne

2

İskele

2

TOPLAM

19

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

6

Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti

4

Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar

2

Elektrik Direğine Çarpan Araçlar

2

Temizlik Maksadıyla Yakma

2

Çöplük Alanı İçerisinde Sıkışan Metan Gazı

1

LPG Tüpü Hortumundan Sızan Gazın Alevlenmesi

1

Çocuğun Çakmakla Oynaması Sonucu

1

TOPLAM

19

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru ot ve Çöp

7

Motorlu Araç

4

Ev

2

Çöplük Alanı

2

İş yeri

1

Orman

1

Anız

1

Bahçe

1

TOPLAM

19

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

12

Girne

6

Gazimağusa

3

İskele

3

Güzelyurt

3

Geçitkale

1

Yeşilköy

1

Gemikonağı

1

TOPLAM

30

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Yangın Eğitimi

15

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

6

Can Kurtarma

4

Yangına Karşı Tedbir Alma

4

Yol Güvenliğinin Sağlanması

1

TOPLAM

30

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