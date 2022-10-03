Toplamda 19 Adet Yangın Meydana Geldi

26 Eylül – 02 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın ve (30) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 573.150 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, çöplük alanındaki metan gazının sıkışması, LPG tüpü hortumundan sızan gazın alevlenmesi ve çakmakla oynayan çocuğun kumaşları tutuşturması olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, kuyuya düşen ve dış cephe kompozitinin arasında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan şahsın ambulansa sevkinin sağlanması, trafik kazası sonrası yangına karşı tedbir alınması, yol içerisine düşen ağaç dalının kaldırılıp yol güvenliğinin sağlanması, itfaiye personeli tarafından okullardaki öğrenci, öğretmen ve çalışanlara itfaiye haftası kapsamında eğitim verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Lefkoşa 10 Güzelyurt 3 Gazimağusa 2 Girne 2 İskele 2 TOPLAM 19

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 6 Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti 4 Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar 2 Elektrik Direğine Çarpan Araçlar 2 Temizlik Maksadıyla Yakma 2 Çöplük Alanı İçerisinde Sıkışan Metan Gazı 1 LPG Tüpü Hortumundan Sızan Gazın Alevlenmesi 1 Çocuğun Çakmakla Oynaması Sonucu 1 TOPLAM 19

YANGIN ÇEŞİTLERİ Kuru ot ve Çöp 7 Motorlu Araç 4 Ev 2 Çöplük Alanı 2 İş yeri 1 Orman 1 Anız 1 Bahçe 1 TOPLAM 19

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Lefkoşa 12 Girne 6 Gazimağusa 3 İskele 3 Güzelyurt 3 Geçitkale 1 Yeşilköy 1 Gemikonağı 1 TOPLAM 30