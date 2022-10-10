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Toplamda 22 Adet Yangın Meydana Gelmiştir

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Toplamda 22 Adet Yangın Meydana Gelmiştir

03 – 09 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (22) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 109.200 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, çatı izolasyonu yapıldığı sırada tüpün alev alıp patlaması ve toz boyanın aşırı ısınması, şofbende meydana gelen gaz kaçağı, elektrik sigorta kutusunun aşırı ısınması, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araçlardan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması, balkonda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, dere yatağında, ağaçta ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin ve arıtma havuzu ile kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, eve giren yarasanın çıkarılması, trafik kazası sonucu yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

9

Girne

4

Gazimağusa

2

Geçitkale

2

İskele

2

Çağlayan

1

Gemikonağı

1

Güzelyurt

1

TOPLAM

22

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

Temizlik Maksadıyla Yakma

7

Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti

4

Aşırı Isınma

3

Çatı İzolasyonu Yapıldığı Sırada

2

Yakıt Sızıntısı

2

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

1

Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar

1

Gaz Kaçağı

1

Sebebi Araştırılan

1

TOPLAM

22

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru ot ve Çöp

8

Motorlu Araç

2

Ev/Apartman Dairesi

3

Anız

2

Çöplük Alan

1

İş yeri

1

Bahçe

1

Benzin

1

LPG

1

Fabrika

1

Sair

1

TOPLAM

22

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

12

Girne

6

Gazimağusa

2

Güzelyurt

2

TOPLAM

22

 

 

 

 

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma

11

Yangına Karşı Tedbir Alma

6

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Özel Görev

2

Yangın Eğitimi

1

TOPLAM

22

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