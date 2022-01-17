Toplamda 4 Yangın Çıktı

10-16 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (4) adet yangın ve (5) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir.
Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; faal durumdaki baca içerisinde biriken yağ tortularının alevlenmesi, ihmal ve dikkatsizlik ve aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise kuyuya düşen koyunun kurtarılması, su çekme – suyun tahliyesinin sağlanması ve dere yatağında mahsur kalan köpeklerin kurtarılması olarak yer almıştır.
Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 15,200 TL’dir.
Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir;
Lefkoşa:3
Girne:1
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI 10-16 OCAK 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ
Kısa Devre: 1
İhmal ve Dikkatsizlik: 2
Baca İçerisinde Biriken Yağ Tortuları: 1
TOPLAM 4 10-16 OCAK 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ
Motorlu Araç: 1
Ev: 2
Dükkan: 1
TOPLAM 4 10-16 OCAK 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI
Can Kurtarma: 3
Su Çekme-Suyun Tahliyesinin Sağlanması: 2
TOPLAM: 5
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