 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Toplamda 44 gram kenevir bulundu

» »
Toplamda 44 gram kenevir bulundu
Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye geçmekte olan 27 yaşındaki zanlının evinde ve aracında yapılan aramada toplamda 44 grama yakın hintkeneviri olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (14.01.2017), saat 15.30 sıralarında, Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye, kullanımındaki araçla giriş yapmakta olan C.K.’nin (E-27) üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunmuş, daha sonra ikametgâhında yapılan aramada da 4 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı öğrenildi.

C.K. isimli zanlının tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Değerli lider Dr. Fazıl Küçük halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacak”15 Ocak 2017 Pazar 11:28
  • Muhaceret Affı için son tarih verildi15 Ocak 2017 Pazar 11:22
  • KKTC'de yine FETÖ operasyonu: 9 Albay tutuklandı15 Ocak 2017 Pazar 11:16
  • Atun: “Afrika’yla ticareti destekliyoruz”14 Ocak 2017 Cumartesi 15:11
  • Demirtaş: “Uzlaşın, bu tarihi fırsatı da kaçırmayın”14 Ocak 2017 Cumartesi 15:09
  • Doruk Vakfı “Kıbrıs’ın Dünü Bugünü Yarını” konulu konferans düzenledi14 Ocak 2017 Cumartesi 15:07
  • Cansız bedenin kimliği teşhis edildi...14 Ocak 2017 Cumartesi 14:42
  • Yol kenarında erkek cesedi bulundu!14 Ocak 2017 Cumartesi 14:25
  • Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı!14 Ocak 2017 Cumartesi 12:44
  • "Enerji’de işbirliği anlaşmasının hangi amaca hizmet edeceği belli değildir"14 Ocak 2017 Cumartesi 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti