Toplamda 44 gram kenevir bulundu

Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye geçmekte olan 27 yaşındaki zanlının evinde ve aracında yapılan aramada toplamda 44 grama yakın hintkeneviri olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (14.01.2017), saat 15.30 sıralarında, Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye, kullanımındaki araçla giriş yapmakta olan C.K.’nin (E-27) üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunmuş, daha sonra ikametgâhında yapılan aramada da 4 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı öğrenildi.

C.K. isimli zanlının tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.