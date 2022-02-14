Toplamda 8 Yangın Gerçekleşti

07-13 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet
yangın ve (11) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi
hasar olmuştur.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; baca içerisinde biriken yağ tortularının alevlenmesi, aracın egzozundan düşen parçaların sıcak
aksamlara temas edip alevlenmesi, sirayet, araç içerisinde düşürülen sönmemiş sigara
izmaritinin aracın koltuğunu tutuşturması, çöp bidonu içerisine söndürülmeden dökülen
kömürler ve konutta meydana gelen kısa devre olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; bisikletin zincir bölümüne parmağı sıkışan çocuğun kurtarılması, ağaçlarda, derin kuyularda ve yüksek binalarda mahsur kalan hayvanların kurtarılması, binada gaz kaçağı olduğu şüphesi ile konutun kapısının açılıp yangın riskine karşı önlem alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 125,850 TL’dir.
YANGIN SEBEPLERİ
Sönmemiş Kömür 3
Kısa Devre 1
Sigara İzmariti 1
Sirayet 1
Aracın Egzozundan Düşen Parçalar 1
Baca İçerisinde Biriken Yağ Tortuları 1
TOPLAM 8
YANGIN ÇEŞİTLERİ
Kuru Ot ve Çöp 3
Motorlu Araç 2
Fırın-Baca 1
Depo 1
Ev 1
TOPLAM 8
HUSUSİ SERVİS OLAYLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa 4
Girne 4
Gazimağusa 2
İskele 1
TOPLAM 11
HUSUSİ SERVİS OLAYLARININ ÇEŞİTLERİ
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 5
Hayvan Kurtarma 4
Can Kurtarma 1
Yangın Önlemi 1
TOPLAM 11
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.