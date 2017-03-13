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Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı

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Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı
Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalarak 745 bin 500 tona geriledi.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalarak 745 bin 500 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık bazda yüzde 0,7 azalarak 745 bin 500 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 8,9 artışla 146 bin 110 tona, inek peyniri üretimi yüzde 5,1 artışla 53 bin 573 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 29,5 azalarak 323 tona düştü.

Yoğurt üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 89 bin 83 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 5 artış göstererek 47 bin 266 tona yükseldi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

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