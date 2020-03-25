Toplantı 11:30'da başlayacak

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 11:30'da başlayacak
Hükümetin bugün ekonomik paket açıklaması da bekleniyor.
Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanması bekleniyor.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 11.30 sıralarında toplanması beklenen Bakanlar Kurulu’nun gündeminde, koronavirüs konusundaki son gelişmeler ile alınması beklenen ekonomik ve diğer tedbirler bulunuyor.
Bakanlar Kurulu sonrası basına alınan kararlarla ilgili açıklama yapılması da bekleniyor.
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