Toplantı 4 buçuk saat sürdü

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı, yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.
Bakanlar Kurulu’nun saat 14.20 sıralarında başlayan Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantısı, saat 18.45 sıralarında tamamlandı.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı, yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.
Bakanlar Kurulu’nun saat 14.20 sıralarında başlayan Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantısı, saat 18.45 sıralarında tamamlandı.
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