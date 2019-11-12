Toplantı bitti, açıklama yok! Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.20'de sona erdi.
Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.20'de sona erdi.
Başbakanlık'ta saat 15.15'te başlayıp, 4 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapılmadı
Toplantı bitti, açıklama yok! Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.20'de sona erdi.
Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.20'de sona erdi.
Başbakanlık'ta saat 15.15'te başlayıp, 4 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapılmadı
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