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Toplantı bitti, açıklama yok!

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Toplantı bitti, açıklama yok!  Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.20'de sona erdi.
Toplantı bitti, açıklama yok!

Toplantı bitti, açıklama yok! Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.20'de sona erdi.

 Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.20'de sona erdi.

Başbakanlık'ta saat 15.15'te başlayıp, 4 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapılmadı

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