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Toplantı öncesi Başbakan Tatar açıklama yapıyor (CANLI)
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KIBRIS
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KIBRIS
18.05.2020 15:28
Toplantı öncesi Başbakan Tatar açıklama yapıyor
Toplantı öncesi Başbakan Tatar açıklama yapıyor.
Bakanlar Kurulu Güzelyurt'ta toplandı.
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