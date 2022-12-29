Toplantıdan Sonuç Alınamadı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında uzlaşı çıkmadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bir sonraki toplantının 3 Ocak Salı günü yapılacağı açıkladı.
Detaylar birazdan....
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında uzlaşı çıkmadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bir sonraki toplantının 3 Ocak Salı günü yapılacağı açıkladı.
Detaylar birazdan....
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