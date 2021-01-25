Toplantılar yapılıyor sert tedbirler gündemde!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu şu saatlerde acil toplantıya çağrıldı.
Bakanlar Kurulu ise ayrı olarak toplanıyor.
Yerel vakaların artması ve temaslı takibinin zorlaşmasıyla sert tedbirler alınması bekleniyor.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu şu saatlerde acil toplantıya çağrıldı.
Bakanlar Kurulu ise ayrı olarak toplanıyor.
Yerel vakaların artması ve temaslı takibinin zorlaşmasıyla sert tedbirler alınması bekleniyor.
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