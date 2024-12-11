  • BIST 10137.93
  • Altın 3013.82
  • Dolar 34.8551
  • Euro 36.7254
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

“Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlandı

» »
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 85’inci maddesi gereğince dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
“Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlandı

Yasa tasarısıyla ilgili görüş ve öneriler, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak sunulabilecek.

Tasarının genel gerekçesinde; “Elzem hizmetlerde yapılacak herhangi bir grevin, gerek devletin gerekse gerçek veya tüzel kişilerin telafisi imkansız maddi kayıplara uğramasına neden olacağı ve/veya devletin veya gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini telafisi imkansız bir şekilde kesintiye uğratacağı durumlarda mezkur grevin engellenebilmesini teminen bu değişiklik yasa tasarısı yapılması uygun görülmüştür.” denildi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel: Devletin hiçbir kuruşu kurultay için harcanmamıştır11 Aralık 2024 Çarşamba 10:42
  • Dikkat... Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi!11 Aralık 2024 Çarşamba 10:40
  • Dolar ve Sterlin rekor tazeledi11 Aralık 2024 Çarşamba 10:12
  • Meclis kahvecisine 400 Bin TL borç...10 Aralık 2024 Salı 15:48
  • Tatar, Almanya’dan yatırımcıları ülkeye davet etti: KKTC, Doğu Akdeniz'in bir başarı öyküsü10 Aralık 2024 Salı 14:36
  • KKTC’de İkamet İzni Olmadan Bulunan 10 Kişi Tutuklandı10 Aralık 2024 Salı 13:55
  • Gazimağusa ve Yeşilyurt’ta Trafik Kazaları: Alkollü ve Dikkatsiz Sürüş Tehlike Yarattı10 Aralık 2024 Salı 13:49
  • Gazimağusa’da Kaçak Et Operasyonu10 Aralık 2024 Salı 13:37
  • İnşaat Şirketinde Çalışan Kira Gelirlerini Çaldı10 Aralık 2024 Salı 13:27
  • Yalan Beyanda Bulunan Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı10 Aralık 2024 Salı 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti