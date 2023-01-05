Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!

Toplu taşıma aracı olan Haspolat-Lefkoşa otobüslerine tam yüzde 33 zam gelerek 15 TL olan ücrete 5 TL zam geldi, otobüslerin bilet fiyatı 20 TL’ye çıktı.
Diğer bölge ücretlerine de benzer oranlarda zam yapılacağı konuşuluyor.
Toplu taşıma aracı olan Haspolat-Lefkoşa otobüslerine tam yüzde 33 zam gelerek 15 TL olan ücrete 5 TL zam geldi, otobüslerin bilet fiyatı 20 TL’ye çıktı.
Diğer bölge ücretlerine de benzer oranlarda zam yapılacağı konuşuluyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.