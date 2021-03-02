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Toplu taşımacılar eylem yapıyor

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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Lefkoşa’da “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla araçlı eylem yapıyor.
Toplu taşımacılar eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Lefkoşa’da “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla araçlı eylem yapıyor.

Birlik, yetkililerle yapmış oldukları görüşmelerde hiçbir neticeye varamadıklarını ve bu nedenle eylem kararı aldıklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, üyelerinin Mart 2020’den beridir çalışmamasından dolayı hükümetten; seyrüsefer, muayene, T izni belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerinden muafiyet ile geliri olmayan turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talebinde bulunduklarını kaydetti. 

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