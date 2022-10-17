Toplu taşımacılar uyardı: Kapatma noktasındayız

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, son bir haftada mazota gelen 4 TL’nin üzerindeki zam sonrası, taşımacılık sektörünün bitme noktasına geldiğine vurgu yaptı.

Bu şartlarda taşımacılık yapmanın imkânsız olduğunun alını çizen Topaloğlu, “İndirimli gümrüksüz mazot istiyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ YOK”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, son bir haftada mazota gelen 4,5 TL’lik zam geldiğine işaret ederek, dayanacak güçlerinin olmadığını söyledi.

‘’TOPLU TAŞIMACILAR ‘KAPATMA’ NOKTASINA GELDİ”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Topaloğlu, gelen zamlar sonrası, taşımacılık yapmanın imkansız olduğunu kaydetti. Taşımacılığın bu şartlarda yapılamayacağını ifade eden Topaloğlu, toplu taşımacıların sürekli zarar ettiğini ve artık ‘kapatma’ noktasına geldiklerini belirtti.

“İNDİRİMLİ GÜMRÜKSÜZ MAZOT İSTİYORUZ”

Hükümetin, taşımacıların cebine göz diktiğini, taşımacıların ise cebinde bir şey kalmadığını dile getiren Topaloğlu, “İndirimli gümrüksüz mazot istiyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

‘’FİYAT DÜZENLEME TALEPLERİNE CEAPAP GELMEDİ’’

KKTC Maliye Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına yaptıkları fiyat düzenlemesi taleplerine ise her hangi bir cevap gelmediğini belirten Topaloğlu, bu şartlarda çalışmanın imkansız olduğuna vurgu yaptı.