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Toplu taşımada yeni tarifeler için çalışma başlatıldı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, toplu taşımacılığın içinden geçtiği sıkıntının farkında olduklarını, bunları biraz olsun hafifletmek için yeni, tarifelerin belirleme çalışmalarına bir an önce başlanacağını belirtti.
Toplu taşımada yeni tarifeler için çalışma başlatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu’nu kabul ederek bir süre görüştü. Kabulde Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da hazır bulundu.

Yeni tarifelerin belirlenmesi için direktif verildi

Arıklı, taşımacıların sorunlarını gidermek için Kar-İş ile ön görüşmelere başlandığını belirterek, “Sorun ve sıkıntıların varlığının farkındayız. Hükümete uyarı niteliğinde eyleme gitme kararı aldılar. Onlardan çalışmalarımız sonuçlandırılıncaya kadar eylemlerini askıya almalarını rica ettik” dedi. Arıklı, toplu taşımacılıkta yeni tarifelerin belirlenmesi için Trafik Dairesi müdürüne gerekli direktiflerin verildiğini, kendi çalışmalarını yaptıktan sonra Maliye Bakanlığı ile bir araya gelip, günün koşullarına göre yeni ücretlerin belirleneceğini ifade etti.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ise toplu taşımacıların çok büyük ekonomik baskı altında bulunduğunu, güncellenmiş tarifelerin belirlenmemesi durumunda pek çok taşımacının iflas edeceğini kaydetti. Kar-İş’in aldığı eylem kararını askıya almayı Yönetim Kurulu’nda değerlendireceklerini ifade eden Topaloğlu, “hayat pahalılığı ve gelecek belirsizliği ciddi şekilde zarar etmemize neden oluyor. Bu konuda acil bir çözüm bulunup sıkıntılarımızın giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

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