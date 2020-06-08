Toplu taşımadaki sorunları görüşmek üzere 'özel komite' kuruluyor

Otobüs şoförleri, ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere Lefkoşa’da araçlı eylem yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından hiçbir sonuç elde edilemezken, Ulaştırma Bakanı Atakan ile yapılan son görüşme sonuç verdi; toplu taşımadaki sorunları görüşmek üzere özel bir komite kurulacak.
ÖZEL KOMİTE KURULUYOR
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında, toplu taşımadaki sorunlarla ilgili özel bir komite oluşturulması kararı alındı.
Kar-İş Yönetimi konuyu çalışmaya başladı. Yarın Bakanlıkta toplantı yapılacak.
MECLİS ÖNÜNDEKİ MÜZAKERELER SÜRÜYOR: ULAŞTIRMA BAKANI’YLA İKİNCİ TOPLANTI
Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Kar-İş Yönetimi bir toplantıya daha girecek...
Öte yandan Kar-İş yönetiminden bir grup polisle, meclis önündeki araçlar konusunda toplantı yapmaya giriyor...
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