  • BIST 110.856
  • Altın 369,132
  • Dolar 6,7864
  • Euro 7,6777
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Toplu taşımadaki sorunları görüşmek üzere 'özel komite' kuruluyor

» »
Otobüs şoförleri, ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere Lefkoşa’da araçlı eylem yaptı.
Toplu taşımadaki sorunları görüşmek üzere 'özel komite' kuruluyor

Otobüs şoförleri, ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere Lefkoşa’da araçlı eylem yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından hiçbir sonuç elde edilemezken, Ulaştırma Bakanı Atakan ile yapılan son görüşme sonuç verdi; toplu taşımadaki sorunları görüşmek üzere özel bir komite kurulacak.

ÖZEL KOMİTE KURULUYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında, toplu taşımadaki sorunlarla ilgili özel bir komite oluşturulması kararı alındı.

Kar-İş Yönetimi konuyu çalışmaya başladı. Yarın Bakanlıkta toplantı yapılacak.

MECLİS ÖNÜNDEKİ MÜZAKERELER SÜRÜYOR: ULAŞTIRMA BAKANI’YLA İKİNCİ TOPLANTI

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Kar-İş Yönetimi bir toplantıya daha girecek...

Öte yandan Kar-İş yönetiminden bir grup polisle, meclis önündeki araçlar konusunda toplantı yapmaya giriyor...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar-İş Eyleminde heyetlerin görüşmesi tamamlandı...Anlaşma sağlanamadı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:10
  • “Habitat Restorasyonu” Projesi İle Bir İlke İmza Atılıyor08 Haziran 2020 Pazartesi 16:08
  • İskele’de İkinci Etap İlaçlama Başladı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:07
  • Bengihan: “Gazimağusa Limanı’nda darp edilen çalışanlar sahipsiz değil. Caydırıcı ceza için ilgili makamları göreve davet ediyoruz”08 Haziran 2020 Pazartesi 15:52
  • ıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, KKTC Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti08 Haziran 2020 Pazartesi 15:51
  • Arama-Kurtarma Aracı Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na Teslim Edildi08 Haziran 2020 Pazartesi 15:50
  • Gönyeli Belediyesi’nden Şoför ve Taşımacılık Personeline Covid-19 Eğitimi08 Haziran 2020 Pazartesi 15:50
  • Süt Bedelleri Ödendi08 Haziran 2020 Pazartesi 15:49
  • Hür-İş Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle mesaj yayınladı08 Haziran 2020 Pazartesi 15:48
  • Sıcak ve Nemli Hava geliyor08 Haziran 2020 Pazartesi 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti