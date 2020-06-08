Toplu taşımadaki sorunları görüşmek üzere 'özel komite' kuruluyor

Otobüs şoförleri, ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere Lefkoşa’da araçlı eylem yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından hiçbir sonuç elde edilemezken, Ulaştırma Bakanı Atakan ile yapılan son görüşme sonuç verdi; toplu taşımadaki sorunları görüşmek üzere özel bir komite kurulacak.