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Topluklularını giydiler, 100 metre koştular

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Topluklularını giydiler, 100 metre koştular
Antalya'daki Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki en ilginç koşu, topuklu ayakkabılarla koşan kadınlar oldu. Aleyna Tilki'nin başlattığı, 7 santimetrelik topuklarla yapılan koşunun birincisi 2 bin TL ödül kazandı.

Antalya’da bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında düzenlenen ‘Yüksek Topuk Koşusu’nda 26 kadın, yüksekliği 7, genişliği 1.5 santimetre topuklu ayakkabılarıyla 100 metrelik parkurda kıyasıya yarıştı.

Antalya’da 12’ncisi gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında ‘Yüksek Topuk Koşusu’ yapıldı. En az 7 santimetre yüksekliğinde, 1.5 santimetre genişlikteki topuklu ayakkabılarıyla 100 metrelik parkurda düzenlenen yarışa, 5’i yerleşik yabancı 26 kadın katıldı. Yarış öncesi koşuya ısınma hareketleri yaparak hazırlanan kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını bantlayarak önlem aldı. Koşuya hazırlanan kadınlara, eşleri ve çocuklarının da yardım ettiği gözlendi.

67 YAŞINDAKİ YARIŞMACI

Yarışmacılar, topuk yüksekliği ölçüldükten sonra 7’şerli gruplar halinde başlangıç çizgisinde yerlerini aldı. Yarışa hazırlananlardan 67 yaşındaki Leman Erzurum ise genç yarışçılar arasında heyecanıyla ilgi odağı oldu. Leman Erzurum, etkinliği izlemek için geldiği alanda topuklu ayakkabı koşusunun heyecanını yaşamak için katılmaya karar verdiğini anlattı. Yarışmacılardan Gülnur Kuşak da ilk defa yüksek topuklu ayakkabıyla koşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Yarışı kazanmak istediğini anlatan Kuşak, düşmemek için topuklu ayakkabısını bantladığını ve dış görünümden bir kez de olsa taviz verdiğini dile getirdi. Hazırlanma sürecinde bazı kadınlar ise yarışmacı arkadaşlarına tavsiyelerde bulundu.

ALEYNA TİLKİ START VERDİ

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin startını verdiği yarışta kadınlar, yüksek topuklarıyla parkurda birincilik için mücadele etti. Heyecanlı geçen koşuda kadınlar, kıyasıya yarıştı. Bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşan Ezgi Erdem birinci olurken, Zuhal Kaya ikinci, Durdu Ekinci ise üçüncü oldu. Leman Erzurum ise yarışı 20’nci sırada bitirmeyi başardı. Bitiş çizgisine ulaşan kadınlar, yarışın zorlu geçtiğini anlattı. Topuklu ayakkabıyla koştukları için parmaklarında acı hissettiklerini dile getiren kadınlar, yarışın zor olduğu kadar heyecanlı olduğunu da dile getirdi. Yarışta birinciye 2 bin, ikinciye bin 500 ikinciye de bin lira ödül verileceği açıklandı.

Yarışmayı birinci tamamlayarak 2 bin liralık ödülün sahibi olan Ezgi Erdem, “Parkur çok uzundu, heyecanlıydı, zordu ama önde bitirdiğim için mutluyum” dedi.

Etkinlik kapsamında ‘Minik Adımlar’ koşusu da yapıldı. 300 çocuk özel parkurda yarıştı. Topuk Koşusu’nun ardından da ‘Runatolia Halk Koşusu’ düzenlendi. Koşuya, ilgi yoğun oldu. Halk Koşusu’na Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal da eşiyle katıldı. Koşuda Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği üyeleri kangal köpeği ve ilginç kostümleriyle dikkati çekti. Koşuda bazı vatandaşlar kadına şiddete karşı döviz taşıdı.67.jpg1-14.jpg

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