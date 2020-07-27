  • BIST 1.196
  • Altın 428,086
  • Dolar 6,8443
  • Euro 8,0461
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Toplum pahasına servet kazananlar

» »
Şirketler ve şirket yöneticileri sermaye ve yetenek için küresel rekabete giriyor, dolayısıyla en tepedekilere sunulan ‘mükâfatlar’ da büyüdükçe büyüyor. Tabii aynı küresel rekabet, piramidin aşağılarında yer alan kesimin maaşlarını erittikçe eritiyor
Toplum pahasına servet kazananlar

Geçtiğimiz hafta, Amazon CEO’su Jeff Bezos günlük servetini eşi benzeri görülmemiş bir oranda artırdı. Yalnızca bir günde, kişisel serveti 13 milyar dolar artış gösterdi. Bu şekilde devam ederse 2026 yılında dünyanın ilk dolar trilyoneri olacak.

Sağ siyasete mensup kişiler servetin çalışkanlık, yaratıcılık ve yenilikçilik sonucu olduğunu ve tüm topluma fayda sağladığını iddia ediyorlar. Fakat gelir adaletsizliği, gelişmiş ekonomilerde dahi artışta. En zengin kesim, birkaç on yıl öncekinden çok daha zengin. Fakat daha çok çalıştıklarına dair bir ibare yok. Ana akım iktisatta da aynı yaklaşımın benzerini görüyoruz. İktisatçılara göre gelir adaletsizliğinin artması, küreselleşme dinamiklerinin ve ‘süper starların’ yükselişinin bir sonucu.

YÜKSEK ADALETSİZLİK

Bu görüşe göre yüksek üretkenliğin mükâfatı, yüksek adaletsizlik. Üretken şirketler, daha az üretken olanlara nazaran daha fazla yatırım çekecek ve küçük firmaları yöneten yöneticilere kıyasla çok daha karmaşık işler yürüten yöneticiler de mükâfatlarını buna göre alacak. Fakat bu yaklaşım da gerçekler ışığında eriyip gidiyor. ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde üretkenlik finans krizinden bu yana yatay seyrediyor. Bilhassa ABD’de son yirmi yıldır düşme eğiliminde.

Dünyanın en büyük şirketlerinin kazançlarını eşi görülmemiş oranlarda artırmalarının ve süper zenginlerin servetlerine servet katmalarının başka bir açıklaması var. Üretkenlik artışı değil. Küreselleşme değil. Küresel piyasa güçlerinin artması. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri küresel ‘oligopol’ özelliği kazandılar ve tekelleştiler. Bu süreçte küreselleşmenin rol oynadığına da şüphe yok. Yerel şirketler küresel çok uluslu şirketlerle boy ölçüşemiyor. Tabii bu firmalar ‘cüsselerini’ maaşları düşürmek, vergilerden kaçınmak ve tedarikçilerini sömürmek için de kullanıyorlar. Tabii ayrıcalıklı muamele görmek için hükümetlere de lobi yapıyorlar.

AMAZON'UN SÖMÜRÜSÜ

Jeff Bezos ve Amazon örneği önemli. Amazon rekabet düşmanı uygulamalarıyla Amerika’nın en büyük şirketi haline geldi ve bu uygulamalar sebebiyle Avrupa Birliği’nin rekabet kurumu ile başı belaya girdi. Amazon depolarında çalışma koşulları felaket. Geçtiğimiz sene yayınlanan bir rapor ise Amazon’un dünyanın ‘en hırçın vergi kaçakçılarından biri’ olduğunu ortaya koydu. Amazon’un ‘tekel’ konumunu muhafaza etme gayreti, şirketin iş modelinin, yalnızca belli bir ölçek aşıldığında anlamlı hale gelen ‘ağ etkilerine’ dayanmasından ötürü. Amazon gibi teknoloji şirketleri önce tekelleşerek, sonrasında da web sitelerinde yapılan işlemlerden elde ettikleri verileri satarak para kazanıyorlar.

Ne kadar fazla insan kullanırsa, o kadar fazla veri toplanıyor. Ne kadar fazla veri toplanırsa, veriyi analiz edenler için o kadar iyi. Amazon’a asıl kazancını getiren bu: Amazon Web Hizmetleri (AWS), şirketin açık ara farkla en kazançlı birimi. Amazon’un piyasa değeri ve Bezos’un kişisel serveti, şirketin ürettiği toplumsal yararı değil, sahip olduğu piyasa gücünü ifade ediyor. Tüm piyasa gücünün birkaç büyük firmanın elinde toplanması ise üretkenliği düşürüyor. Bu öbekleşme yatırımlara ve işçi maaşlarına da olumsuz yansıyor çünkü büyük şirketler iş gücü için rekabet etmek zorunda kalmıyor, ya da rakipleriyle yarışmak için yenilikçi arayışlara girmeleri gerekmiyor.

'BÜYÜ YA DA ÖL'

Kazançlarını ise çoğu zaman kendi hisselerini geri satın almak ya da piyasa güçlerini pekiştirmek için başka şirketleri almak için kullanıyorlar, böylece daha fazla veriye erişebiliyorlar. Amazon kısa süre önce Whole Foods şirketini satın aldı ve büyük olasılıkla bu gibi satın almaları daha çok göreceğiz. Rekabet et ya da öl mantığından ziyade, teknoloji devlerinin sloganı büyü ya da öl haline geldi.

Devletler ise gevşek para politikaları ile bu düşünüşe destek oluyorlar. Düşük faizler büyük şirketlerin borçlanmasını kolaylaştırıyor. Böylece büyük satın almalar yapabiliyorlar. Salgın süresince eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaşan parasal genişleme politikaları, özellikle teknoloji devlerinin öz sermayelerini artırmalarına hizmet etti. Yaşamlarımızın farklı alanların teknoloji devlerinin ‘faaliyet alanlarına’ girdikçe, Bezos gibilerinin servetleri de artmayı sürdürecek. Servet artışı ise yenilikçiliğin ya da istihdamın artmasını değil, bu kişi ve şirketlerinin piyasa gücünün artmasını sağlayacak. Böylece emekçileri sömürebilecek, tedarikçileri baskılayabilecek, vergilerden kaçabilecekler.

SERVET VERGİSİ

Bu adaletsizlikleri yenmenin tek yolu, üretim araçlarının mülkiyet anlamında demokratikleşmesi ve ekonomimize yön veren kararların yeniden topluca alınması. Fakat dönüştürücü politikalar izlemekten sakınan sosyal demokratların, servet vergisi gibi politikalarla süreci desteklemeleri gerek. Salgın sonrası ‘daha iyi bir toparlanma,’ bu tip vergiler yürürlüğe konmadığı sürece mümkün olmayacak. Yapılan anketler, sağcı ya da solcu tüm seçmen gruplarının bu yaklaşımları desteklediğini ortaya koyuyor. Fakat örneğin, İngiltere’deki İşçi Partisi’nin bu fikirden geri durduğunu görüyoruz.
Geçtiğimiz günlerde verdiğim bir röportajda, “Jeff Bezos’un serveti ‘başka insanların da hayatlarını iyileştirdiği sürece’ neden sorun olsun ki?” şeklinde bir soruya yanıt vermem istendi. Modern kapitalizmin ürettiği adaletsizlikler, Marksistlerin on yıllardır bildiği bir gerçeğe işaret ediyor: Süper zenginler servetlerini işçilerin, gezegenin ve toplumun iyiliği pahasına kazanıyorlar. Adil ve mantıklı bir toplumda, küçük bir zümrenin kaynakları, toplumsal sorunları çözmek için kullanılmalıdır.

Çeviren: Fatih Kıyman
Kaynak: Tribune Magazine

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 yıldır çözülemeyen cinayet, sigara izmaritiyle aydınlandı24 Temmuz 2020 Cuma 19:59
  • Amber Heard: Depp'e aşıktım ama o bir canavardı24 Temmuz 2020 Cuma 19:45
  • Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor24 Temmuz 2020 Cuma 19:20
  • FIFA 2021'in kapağında Kylian Mbappe yer alacak24 Temmuz 2020 Cuma 19:04
  • Twitter'a ücretli abonelik sistemi geliyor24 Temmuz 2020 Cuma 18:19
  • Maske çılgınlığı: Elmasla süslenmişinden lavaştan yapılanına…23 Temmuz 2020 Perşembe 20:30
  • Emirates, Covid-19 teşhisi konan yolcularının tedavi masrafını karşılayacak23 Temmuz 2020 Perşembe 20:00
  • Hitler’in cinsel sırları ortaya çıktı23 Temmuz 2020 Perşembe 19:14
  • Amerikalı yatırımcılar TikTok'u Çinli sahibinden almayı görüşüyor23 Temmuz 2020 Perşembe 17:30
  • Kovid-19'u yenen genel cerrah: 2 aydır hala koku yok!22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti