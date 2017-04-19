Toplum polisi uygulaması başarılı

Kıbrıs Rum tarafında “toplum polisi” uygulamasının büyük bir başarıyla uygulanmakta olduğu, bugün 74 toplum polisinin 24 belediye ve 92 köyde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Simerini’nin haberine göre Baf Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mihalis Yoannu, Güney Kıbrıs’ta 2003’te, Baf’ta ise 2006’da başlayan uygulama kapsamında toplum polislerinin aktif çalıştığını, futbol turnuvaları, çatapat kullanımından kaçınılması ve trafik kurallarına uyulması gibi çeşitli konferanslar düzenlediklerini söyledi.

Toplum polislerinin vatandaşla ilk temas noktasını oluşturduklarına işaret eden Yoannu, bu kişilerin vatandaşı malını koruma gibi konularda bilgilendirdiklerini, toplum sorunlarının çözümü için gerek kurumsal gerekse kişisel olarak ilgili mercilerle temas ettiklerini, güvenliği sağladıklarını ve sivil toplumla kendi alanlarında kişisel temasa geçtiklerini anlattı.