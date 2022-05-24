“Topluma Hizmet Çalıştayı” yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Eğitim Fakültesi iş birliği ile düzenlenen “Topluma Hizmet Çalıştayı”na katılarak çalıştayın açılış konuşmasını yaptı.

Sibel Tatar yaptığı konuşmada, Sivil Toplum Örgütçülüğü’nün ve topluma hizmet projelerinin gücüne ve dinamiğine inanan biri olarak çalıştayda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sibel Tatar; “Esas amaç, topluma hizmet ve projelerle gençlere toplumsal sorumluluğun ve bilincin öğretilerek toplumsal sorunlarla karşılaştıklarında çözme yeteneğini kazandırmaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin dün düzenlediği Topluma Hizmet Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada Sibel Tatar, toplumsal hizmet alanında hayata geçirdiği projelere değindi.

Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan, 76 Öncü Türk kadını konulu Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları kitabı ile gençlerin ufkunu açarak ilham vermeyi hedeflediklerini belirten Sibel Tatar, çevre konusunda ise Bellapais köyünde yapılan heykel ve peyzaj çalışmasından bahsetti.

Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve kendi öncülüğünde yürütülen çalışmalara da değinerek bugün tanıtımının yapılacağı Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı hakkında bilgi verdi.

Sibel Tatar, bu kitabın bir velinin veya öğretmenin çocuk yetiştirme sürecinde karşılaşabileceği tüm sorunları ve bu sorunların çözümünde yardımcı olabilecek önerileri içeren bir kitap olduğunu anlattı.

Tatar, 26 Mayıs tarihinden itibaren tüm ilkokullarda Mutlu Çocuklar ebeveyn söyleşilerinin yapılacağını da duyurdu.

“Hoş Geldin Bebek Ormanı” projesiyle 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren adamızda doğan her bebek için bir fidan dikiminin hayata geçirildiğini de belirten Tatar, Tatlısu’da ise %80 başarıya ulaşan “Hedef Sıfır Atık” çevre projesini de gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.