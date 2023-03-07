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Toplumcu Demokrasi Partisi, CTP’yi ziyaret etti

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TDP Merkez Yürütme Kurulu heyeti, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret etti.
Toplumcu Demokrasi Partisi, CTP’yi ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) heyeti, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) ziyaret gerçekleştirdi.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan ziyarette, TDP Genel Başkanı Mine Atlı başkanlığındaki heyet, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) heyetiyle saat 15.30’da bir araya geldi.

TDP MYK’sının talebi üzerine yapılan görüşmede, basına açıklama yapılmadı.

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