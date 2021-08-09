HASAN BİLGEHAN BAŞKANLIĞA GETİRİLDİ

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi 7. Olağan kongresi yapıldı. TDP İskele İlçe Başkanlığına Hasan Bilgehan seçilirken, İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Cemaliye Soğancı, Ayşe Gülyaz, İlknur Işıl Türkmen, Mehmet Barut, Mahmut Ceylan, Ecevit Aspri, Barış Başel, Naim Zorali, Ercan Yüzüak. Disiplin Kurulu: Tülay Alper, Ali Rıza Arıoğlu, Metin Pekri. Denetleme: Erbay Çoban, Niyazi Aygan, Ahmet Gökhan Gürer. Kongrede ayrıca Başkan Cemal Özyiğit, çok uzun yıllar yıllardır partiye emek veren ve emekliye ayrılan Mumammer Uzun’a bir de plaket takdim etti.

CEMAL ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Lefke, Güzelyurt ve Gençlik Örgütü’nün ardından İskele İlçe kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, bu ay içinde ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7. Olağan kurultaya hazırlanacaklarını söyledi. Tüm ilçelerde kadrolarını daha da güçlendirerek yola devam edeceklerini belirten Özyiğit, “Bu ülkede sosyal demokrat hareketin en büyük temsilcisi olan TDP kararlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

Yaşam Şartları Her Geçen Gün Daha da Zorlaşmakta

Konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin toplumun yararına değil, belirli kesimlere rant sağlamak üzerine kurulduğunu vurguladı. Toplumun yapısal sorunlarının arttığını, pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleştiğini, halkın alım gücünün ciddi oranda düştüğünü belirten Özyiğit, “Bu sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin maalesef öncelikleri başka. Toplumun sorunları gailelerinde bile değil. Zamdan başka icraatları yok. Bu kötü yönetim sayesinde ülkedeki yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşmakta” dedi.

Eğitimden sağlığa tüm alanlarda ciddi sıkıntıların olduğunu, esnaftan ‘batıyoruz’ feryatları yükseldiğini, borçların ve borçlu sayısının arttığını, ülkedeki yapının her anlamda çöktüğünü belirten Özyiğit, daha adil, daha şeffaf, kendi kendini yöneten ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapı kurulmasının artık şart olduğunu vurguladı. Özyiğit, “Ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için bu hepimizin ödevidir ve gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuzdur” dedi.

“İskele-Karpaz En Çok Etkilenen Bölgelerin Başında Gelmektedir”

İskele-Karpaz bölgesinin ülkedeki olumsuzluklardan en fazla etkilenen bölgelerin başında geldiğini, işsizliğin en fazla bu bölgede olduğunu belirten Özyiğit, “Herkese eşit hizmet, adaletli gelir dağılımı için sosyal demokrat politikalara ihtiyaç var. Bunun için de kimseyi ötekileştirmeden her kesimle bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz, hem anlayacağız hem de anlatacağız, çıkış yollarını da birlikte üreteceğiz, bundan başka çaremiz yoktur. Ülkenin ve toplumun geleceği için bunu yapmak zorundayız” dedi.

-HALİL HIZAL-

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini, var olan ekonomik ve yapısal sorunların pandemi ile birlikte daha da ağırlaştığını belirterek, pandeminin ne zaman biteceğinin öngörülememesinin de ciddi bir sıkıntı olduğunu kaydetti.

Ülkede büyük bir gelir adaletsizliği olduğunu, İskele bölgesinin de bundan ciddi anlamda etkilendiğini belirten Hızal, 2018 yılında Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda, ülke genelinde %18 olan yoksulluk ortalamasının İskele-Karpaz bölgesinde %33.5 olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Bölgenin üretilen milli gelirden en az pay alan bölge olduğunu belirten Hızal, “Sosyal demokrat bir parti olarak en temel politikalarımızdan biri gelir adaletsizliğini ortadan kaldırarak, adil ve eşit paylaşımı sağlayarak refahı artırmaktır” dedi.

Mevcut hükümetin halk yararına icraat yapmadığını ve ülkenin bu kadar kötü bir yönetimi hak etmediğini belirten Hızal, ülkede sosyal demokrat anlayışın hakim kılınması adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

-HASAN BİLGEHAN-

TDP İskele İlçe Başkanı Hasan Bilgehan ise İlçe Başkanlığı görevine getirilmesine destek veren tüm kişilere teşekkür etti.

Yıllardır sosyal demokrat camianın içinde bulunan birisi olarak, hem camianın hem de bölgenin yapısını, sorunlarını bildiklerini belirten Bilgehan, yola çıktıkları ekiple birlikte bölgede güzel işler başarabileceklerine inandıklarını belirtti.

Hem sosyal demokrat düşüncenin daha iyi anlatılması hem de bölge halkının sorunlarının çözümü adına ciddi bir uğraş vereceklerini söyleyen Bilgehan, “Bu yola inanç ve kararlılıkla çıktık. Aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak adına ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

-CEMALİYE SOĞANCI-

TDP İskele İlçe Başkanlığı görevini devreden Cemaliye Soğancı da konuşmasında görev yaptığı süre içerisinde büyük tecrübeler edindiğini belirterek bugüne kadar birlikte görev yaptığı tüm kişilere teşekkür etti.

TDP’nin kendisi için sadece siyasi bir parti değil aynı zamanda aile olduğunu belirten Soğancı, çözüm, barış, demokrasi, özgürlük, adalet ve emek mücadelesinde TDP’ye ciddi ihtiyaç duyulduğunu, bu açıdan görev ve sorumluluklarının da büyük olduğunu söyledi.

Ülkedeki sorunların pandemi nedeniyle daha da arttığını, bunun da zaten birçok sorunu olan İskele ve bölgesinde çok daha ağır hissedildiğini, ancak mevcut yönetim anlayışının halkın sorunlarına çare üretmek gibi bir gailesi olmadığını söyledi.

Daha iyi bir ülke ve gelecek adına uğraşmaya ve sosyal demokrat politikaların ülke genelinde hakim kılınması adına mücadeleye devam edeceklerini belirten Soğancı, yeni başkan ve yönetimin de bu yolda başarılı olacağına inanç belirtti.