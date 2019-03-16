Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 43. yıl resepsiyonu 18 Mart'ta

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) resepsiyon düzenliyor. "Gelenekten Geleceğe - 43 yıl" sloganıyla düzenlenecek olan resepsiyon, 18 Mart Pazartesi saat 19.00'da Lefkoşa’da Bedesten’de gerçekleştirilecek.
TDP'den yapılan açıklamada, "özgürlük, dayanışma, adalet ve temiz siyaset yolunda 43 yıldır verilen mücadelenin onurlandırılacağı etkinliğe siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra halkın da davetli olduğu" belirtildi.
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