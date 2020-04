Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, böyle

bir dönemde yapılan siyasi çekişmelerin halka zarar vereceğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı

ile hükümetin sağlık konularında işbirliği yapmasının şart olduğunu vurguladı.

Mehmet Çakıcı, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “yasa dışı

yoldan ülkeye ilaç sokmakla suçlaması konusunda açıklamalarda bulundu. Her yerde bu

konunun konuşulduğunu ifade eden Çakıcı, dünyada Koronavirüs nedeniyle can kayıpları

yaşanırken, siyasetin bir kenara bırakılarak insan hayatının ön planda tutulması gerektiğine

vurgu yaptı. Toplum sağlığının ve salgına karşı nasıl mücadele edildiğinin tek gündem

maddemiz olması gerektiğini kaydeden Çakıcı, insani konuları, sağlıkla ilgili konulara siyasi

malzeme yapmanın bedelinin ağır olabileceğine dikkat çekti.

Çakıcı, “Dünya ülkelerinin virüse karşı birlikte mücadele verdiğini, bizim ise aynı ada

üzerinde yaşadığımız Güney Kıbrıs’tan gelen ilaçlar konusunda uzlaşamadığımızı görmekten

öncelikle bir hekim olarak üzüntü duyuyorum. Biz insanımızı tedavi etme ve koruma peşine

düşmeliyiz. İnsan hayatının tehlikede olduğu bir dönemde, ilaçların nereden gelip nereye

gittiği tartışmaları anlamsız ve yersizdir. Devlet kurumsal yapılarından beklediğimiz birlikte

ve diyalog içerisinde iş birliği yapmalarıdır. Kimin kime gol atacağı bugün hiç birimizin

konusu değildir. Seçim atmosferi varmış gibi davranmak ise bugünün tarihi önemini ve

tehdidini hiç anlamamakla eş değerdir” dedi.

Hükümet ortakları arasında fikir ayrılığı olduğunun ilaç kriziyle birlikte yeniden gün

yüzüne çıktığının görüldüğünü ifade eden Çakıcı şöyle devam etti: Özellikle Başbakan

Yardımcısı Sn. Kudret Özersay’ın açıklamalarını çok garipsiyorum. Sn. Özersay hükümette

değilmiş gibi bahaneler üreterek konuşuyor. Başbakan olsa krizi böyle yönetmeyeceği

açıklaması buna sadece bir örnek. İnsanlık tarihinin ve Kıbrıs Türk halkının en hayati

dönemlerinden birinden geçerken, yönetmeyi becerememek ve krizde ne gerektiğine

müdahale edememek her halde bizim hükümetlere özgü. En hayati dönemde benim

istediklerimi yapmıyorlar diyerek, yalnızca süs olarak koltukta oturacak ve hiçbir şeye

müdahale edemeyeceksin. Böyle bir yönetim anlayışı hiç anlaşılır değildir. Yanlıştır ve bu

halka günahtır. Başbakan Ersin Tatar’ın da yanlış yönlendirmeler ile karşı karşıya kaldığını

görüyoruz. Bu nedenle danışmanlarını bir an önce gözden geçirmesi gerekiyor” dedi.