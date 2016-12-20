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Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Ziyamet Örgütü kuruldu

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Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Ziyamet Örgütü kuruldu
TKP Ziyamet Örgüt Başkanlığına Yaşar Kızıl getirildi.

yasar-kizil-ziyamet-orgut-baskani.jpgToplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), ülke genelinde sürdürdüğü örgütlenme çalışmaları çerçevesinde ilk olarak TKP Ziyamet Örgütü’nü kurdu. TKP Ziyamet Örgüt Başkanlığına Yaşar Kızıl getirilirken, Yönetim Kurulu; “Esma Kızıl, Hamit Ramazan, Azat Kızıl, Tekin Kızıl, Mustafa Acarca ve Cesim Kızıl”dan oluştu.

TKP Kurucular Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile TKP kurucu üyeleri Mustafa Emiroğulları, Sami Dayıoğlu, Mehmet Davulcu, Memduh Çeto, Osman Kızılova, Elif Görem Gümüşmağden, Yeşim Mertli, Mehmet Eş, İlke Davulcu, Kemal Yıldız ve birçok partilinin hazır bulunduğu etkinlikte söz alan Prof.Dr. Mehmet Çakıcı, TKP’nin kurulduğu günden itibaren halktan aldığı destekle hızla büyüdüğünü, partiye katılımların, kurulan örgütlerin ve gösterilen ilginin bunun kanıtı olduğuna işaret etti.

Çakıcı, “TKP Kıbrıs Siyasi yaşamına yeni bir soluk ve heyecan getirmiştir ve halktan büyük ilgi görmektedir. 95 kişilik Kurucu üye tarafından kurulan partimize geçen hafta 100’e yakın yeni üye katılmıştır. TKP birçok bölgede örgütlenirken, partimize katılımlar da sürmektedir. Önümüzdeki süreçte de yeni üyelerin katılımı ile bu süreç daha da genişleyerek büyümeye devam edecektir. TKP yolculuğuna emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Yelkenimiz geniştir. Partimiz işbirliklerine ve güç birliklerine hazır olacaktır. Biz eminiz ki ilk seçimden sonra iktidarın bir parçası olacağız. Artık projeler üreten siyasal anlayışlara halkımız oy verecek…Bizde projelerimizle halkımızın karşısında olacağız. Yatırımlara, ekonomi büyümeye ve halkın refahının gelişmesine önem veren bir anlayışta olacağız. Hukukun üstünlüğü, eşitlik, sosyal adalet, insan hakları gibi konular temel ilkelerimiz olacaktır.” ifadesini kullandı.

Çakıcı, “Ülkedeki çarpık ve kokuşmuş düzenden usanan, adaletsizliklere isyan eden ve direniş gösteren halkın TKP çatısı altında toparlandığını görmek beni mutlu etti” diye ekledi. Çakıcı,  TKP Genel Merkez binasının çok yakın zamanda açılışının gerçekleşeceğini, tüm ilçelerde İlçe binalarının da hızla açılması için gerekli çalışmaların yapıldığını ve en kısa süre zarfında tamamlanacağını belirtti. Çakıcı, Şubat 2017'de gerçekleşecek olan TKP Büyük Kurultayı’na kadar tüm ilçelerde örgütlenme çalışmalarını tamamlayarak İlçe kongrelerin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti.

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