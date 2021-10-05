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“Toplumların ileri gidebilmesi yeni nesillerin iyi yetiştirilmesi ile mümkün olabilir”

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LAÜ Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa, Dünya Çocuk Günü’nde açıklama yaptı
“Toplumların ileri gidebilmesi yeni nesillerin iyi yetiştirilmesi ile mümkün olabilir”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa, “Dünya Çocuk Günü” dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu.

Çağanağa, Dünya Çocuk Günü’nün, 1925 yılında düzenlenen Dünya Konferansı’nda gündeme geldiğini belirterek, Ekim ayının ilk pazartesi gününün Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini ifade etti. Uluslararası Çocuk Günü fikrinin, 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğduğunu ve 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına dair Cenevre Bildirgesi’nin kabul edildiğini dile getiren Çağanağa, Türkiye’de de 1923 yılında kabul edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın her yıl 23 Nisan'da aynı amaçla kutlanmakta olduğunu belirtti.

 

Çağanağa: Dünya Çocuk Günü’nde  çocukların iyi yetişmeleri ve korunmaları üzerinde durulur

Çağanağa, Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duyguların oluşmasını ve ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçladığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti; Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir. Çocukların iyi yetiştirilmesi ulusların geleceği açısından hayati bir öneme sahiptir. Çocuklara önem veren milletler, Ekim ayının ilk Pazartesi gününü "Dünya Çocuk Günü" olarak kabul etmişlerdir. Bu günde çocukların iyi yetişmeleri ve korunmaları üzerinde durulur.

Yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve her çocuğa eşit imkanların sunulması toplumun geleceği açısından da önem taşımakta olduğunu vurgulayan Çağanağa açıklamalarında, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi geleceğimizi onlara emanet ediyoruz; "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" ifadelerine yer verdi.

Çağanağa, Dünya Çocuk Günü çerçevesinde yapmış olduğu açıklamasında Dünyaki bütün çocukların mutlu ve sağlıklı olmaları tüm ulusların ortak amacı olması gerekliliğine dikkat çekerek, “Toplumların ileri gidebilmesi yeni nesillerin iyi yetiştirilmesi ile mümkün olabilir” ifadelerine yer verdi.

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