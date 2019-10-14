TDP Milletvekili Zeki Çeler de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın teröristlere değil, Suriye devleti ile diyalog çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Akıncı’nın açıklamalarının çarpıtıldığını belirterek, bu çarpıtmaların ve ülkeyi saflara bölme girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Çeler, Akıncı’nın teröristlerle görüşme çağrısı yaptığı iddialarının yanlış olduğunu vurgulayarak, kan dökülmesinden bahsederken, sadece Suriyeli, Maronit ve Rum kanından değil, Mehmetçiğin kanından da bahsettiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 15 Temmuz Darbe girişiminde ilk açıklama yaparak kınayan ve demokrasinin öneminin altını çizen bir devlet adamı olduğunu anımsatan Çeler, yapılan söylemlerin haksız ve yanlış olduğunu belirtti.

Çeler, altında bölünmüş bir toplum olan kim olursa olsun istikrarı ve huzuru sağlamakta zorlanacağını kaydetti. Öcalan’ın ele geçirilmesinin bile diplomasi sayesinde sorunsuz gerçekleştirdiğini dile getiren Çeler, şöyle devam etti: “Toplumdaki sükuneti bozuyorsunuz. Bu ülkede gerçekten huzur istiyorsak, siz de biz de söyleyeceğimiz sözlere çok dikkat edeceğiz. Toplumsal bütünlüğü sağlamak zorundayız…

Hiç kimse savaşı istemez. Herkes barış ister. Şimdi orada dökülen Mehmetçik’in kanı kan değil mi? O açıklamaları doğru okumak istemezseniz okumazsınız”

TATAR: “KIBRIS TÜRKÜ BU AÇIKLAMALARDAN FAYDA GÖRMEYECEKTİR”

Başbakan Ersin Tatar, Çeler’in ardından yeniden söz alarak, bu açıklamaların toplumda bölünmüşlük endişesi doğurduğunu vurgulayarak, kendilerinin bu açıklamayı şiddetle kınadıklarını ve Barış Harekatı’yla ilgili söylenenleri kesinlikle kabul etmediklerini yineledi. “Kıbrıs Türkü bu açıklamalardan fayda görmeyecektir, o yüzden çıkıp da savunmayın Sayın Çeler… Bu meclis, halkın temsilcisi olarak komiteyi kurarak, ortak açıklama yapacak” dedi.