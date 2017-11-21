Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu Dizdarlı’yı ziyaret etti

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bugün Ombudsman Emine Dizdarlı’yı ziyaret ederek, özellikle son yıllarda görünür bir biçimde arttığına işaret ettiği kadına yönelik şiddet konusunda atılması gereken adımlarla ilgili desteklerini istedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette Ombudsman Emine Dizdarlı’dan kadın ve lgbti hakları başta olmak üzere ülkede insan haklarına dair farkındalığın arttırılması için yapılabilecek projeler yanında, yürürlüğe konulmayan TOCED yasası ile ilgili destek istendi.

Ziyarette ayrıca, ev içi Şiddet Yasasının meclisten geçmesi, Ombudsperson makamında cinsiyet eşitliği ile ilgili özel bir masa oluşturulması, eşitlik politikalarının gelişmesi için gerekli bilgi ve dökümantasyonun yapılabileceği bir enstitü kurulması gibi talepler dile getirildi.

Platform bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da ziyaret etmişti.