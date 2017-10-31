Toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı kayıtları devam ediyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜ-SEM) tarafından aile modelleri, toplumsal ve cinsiyet eşitliği, popüler kültürelde eşitliği sağlamak, gelenek ve toplumsal rolleri, toplumsal cinsiyet ve şiddete karşı alınacak tedbirleri uygulamak amacıyla 26 saatlik ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı’’ kayıtları devam ediyor.

KAÜ-SEM’den yapılan açıklamada;

"Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlamak için, çalışmalarımızın temel hedeflerinden biri toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesini ve kadınların bu süreçlere daha çok katılmasını sağlamaktı. Geleneksel, toplumsal cinsiyet normlarının eşitlikçi bir anlayışla dönüşmesini ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesini engelleyen zorlukların azaltılmasını veya yok edilmesini amaçlayan yaklaşımları korumak amacıyla yararlı bir program süreci olacağı belirtildi.