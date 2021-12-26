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Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Ve Bünyesindeki LIONS Kulüpleri, Erenköy Şehitliğini Ziyaret Etti

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Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Ve Bünyesindeki LIONS Kulüpleri, Erenköy Şehitliğini Ziyaret Etti
Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Ve Bünyesindeki LIONS Kulüpleri, Erenköy Şehitliğini Ziyaret Etti

 Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve Federasyon bünyesindeki Lions Kulüpleri Başkan ve üyeleri, Erenköy Şehitliği’ni ziyaret etti.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran ve Federasyon bünyesindeki Lions Kulüpleri Başkan ve üyeleri, Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, dün Erenköy'ü ziyaret etti.

Erenköy Mücahitler Derneği işbirliğinde yapılan ziyaret sırasında Erenköy Şehitliği’ne de gidildi. Şehitlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Federasyon Başkanı Duygu Adahan, milli mücadele uğruna canlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirttiği bir konuşma yaptı.

Şehit mezarlarına  kırmızı ve beyaz karanfiller konarak  dua okunan ziyaretin ardından Erenköy müzesi de ziyaret edildi ve Anıt Defter Federasyon Başkanı tarafından imzalandı.

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