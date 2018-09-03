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Toplumsal irade için halkımızı eyleme davet ediyoruz

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Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin tetikleyici nedeni resmi para birimi olarak kullandığımız Türk Lirası (TL)’nın hızlı şekilde değer kaybetmesidir. Bu da Kuzey Kıbrıs ekonomisinin Türkiye ekonomisine ne kadar bağlı ve bağımlı olduğunu göstermektedir.
Toplumsal irade için halkımızı eyleme davet ediyoruz

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin tetikleyici nedeni resmi para birimi olarak kullandığımız Türk Lirası (TL)’nın hızlı şekilde değer kaybetmesidir. Bu da Kuzey Kıbrıs ekonomisinin Türkiye ekonomisine ne kadar bağlı ve bağımlı olduğunu göstermektedir.

Kuzey Kıbrıs’ta TL kullanımına geçildiğinden bu yana, 43 yıllık sürede, Kıbrıslı Türk toplumu bu türden krizleri onlarca kez yaşamak zorunda kaldı. Her defasında ağır bedeller ödedi. TC ekonomisinde sıklıkla yaşanacak krizlerden etkilenmemenin, ya da az etkilenmenin yolu istikrarlı bir para birimine geçmektir. Bu mümkündür. Gerekli olan şey iradedir.

Yaşanan kriz karşısında hükümetin aldığı önlemlerin geniş kitleleri korumadığı, tersine fırsatçı çevrelerinin karına kar kattığı ortadadır. Bu gerçek çarşıda pazarda ayan beyan ortadır. TL’nin değer kaybının piyasadaki fiyatlara yansımaması için hükümetin sermaye kesimine yaptığı vergi bağışıklıkları ve destekler alınıp cebe atılmış, ama fiyatlar anında ikiye-üçe katlanarak krizin faturası halka yansıtılmıştır. Bu gerçekler ayan beyan ortadır.

Toplumun alt ve orta katmanlarının kaybettiği alım gücünü iade edecek ve gelecek yeni krizler karşısında toplumu koruyacak gerçekçi önlemlerin alınıp hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda TKP-YG olarak kamuoyuyla paylaştığımız önlem önerileri yanında, Sendikal Platform tarafından hükümete iletilen önerilerin de dikkate alınmasının toplum açısından yararlı olacağı inancındayız.

Parti olarak, Sendikal Platform tarafından 6 Eylül Perşembe günü yapılacağı açıklanan eyleme aktif olarak katılıp destekleyeceğiz. Partili ve sempatizanlar yanında tüm halkımızı bu eyleme katılıp toplumsal irade ortaya koymaya katkı yapmaya çağırıyoruz.

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