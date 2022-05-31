  • BIST 2.535,00
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4112
  • Euro 17.5531
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASusuzluğunuzu meyve suyu ile gidermeyin!

Toplumsal Varoluş Platformu, geniş bir birliktelik oluşturulması yönünde görüş birliği sağladı

» »
Toplumsal Varoluş Platformu, geniş bir birliktelik oluşturulması yönünde görüş birliği sağladı
Toplumsal Varoluş Platformu, geniş bir birliktelik oluşturulması yönünde görüş birliği sağladı

Toplumsal Varoluş Platformu, toplumsal varoluşun ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesi ile sağlanabileceği inancıyla diğer dernek, birlik ve  sivil toplum örgütlerini de katarak çok geniş bir birliktelik oluşturulması yönünde görüş birliği sağladığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Toplumsal Varoluş Platformu adına yaptığı yazılı açıklamada, Toplumsal Varoluş Platformu’nun, mücadele alanını genişletmek adına yaptığı toplantıya sendikalar yanında, çeşitli meslek örgütleri ve birliklerin de katıldığını söyledi.

Bengihan açıklamasında, toplantıda “teslimiyet" protokolüne, zamlara, “Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere” karşı  durmak, ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması adına ortak mücadele etme kararlılığı vurgulandığını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel, Oktay'la görüşüyor31 Mayıs 2022 Salı 14:35
  • 3 Farklı Bölgede Yangın31 Mayıs 2022 Salı 14:32
  • Tatar: KKTC, dünyada kabul görmeye başlamıştır31 Mayıs 2022 Salı 14:23
  • Kayıp Şahıs Aranıyor31 Mayıs 2022 Salı 14:21
  • Mağusa'da Önce Darp Sonra Soygun31 Mayıs 2022 Salı 14:16
  • Resmi Evrak Sahteleme31 Mayıs 2022 Salı 14:13
  • İzlem Gürçağ Altuğra: Kabinede kadınların da olması elbette önemli31 Mayıs 2022 Salı 12:07
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın çocuk şenliği düzenliyor31 Mayıs 2022 Salı 11:57
  • Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 83 yıllık tecrübesi gençler ile buluşuyor..31 Mayıs 2022 Salı 11:50
  • ” Yaşam ve İş Becerileri” temalı, Mesleki Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi31 Mayıs 2022 Salı 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti