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Toplumsal Varoluş Platformu zamları protesto etti

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Toplumsal Varoluş Platformu, zamları ve düşen alım gücünü protesto etmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.
Toplumsal Varoluş Platformu zamları protesto etti

Toplumsal Varoluş Platformu, zamları ve düşen alım gücünü protesto etmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.

Meclis kapısına siyah kurdele bağlayan eylemciler, Meclis önünde oturma eylemi de yaptı.

Eylemde platform adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, fakirleşmek, yoksullaşmak, temel hak ve özgürlüklerden, varlıklarından vazgeçmek, İş yerlerini kapatmak, işsiz kalmak veya üretimden koparılmak istemediklerini vurguladı.

Maviş, isyanlarının kurulan düzene olduğunu ifade ederek, Türkiye ile imzalanan protokolü eleştirdi. Ülkede her geçen gün yaşam şartlarının daha da zorlaştığına işaret eden Maviş, gençlerin göçe zorlandığını savundu.

Maviş, Türk Lirasının döviz karşısında erimesi yanında akaryakıt ve temel gıdalara yapılan zamlarla halkın alım gücünün düştüğüne işaret ederek, hükümetin dar gelirlileri korumadığını, korumak için de hiç bir çabasının olmadığını kaydetti.

Türk Lirasındaki değer kaybı yanında iğneden ipliğe her şey zamlanırken toplumun fakirleştiğini, vergisini vermeyen, imtiyazlardan faydalanan, krizden nemalanan sermaye kesiminin servetine servet kattığını ifade eden Maviş, “Bu zenginlerin servetinden vergi alacak, dar gelirliyi koruyacak bir düzen istiyoruz” dedi.

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