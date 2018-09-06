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Toplumsal Varoluş yürüyüşü yapıldı

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Sendikal Platform tarafından Toplumsal Varoluş yürüyüşü yapıldı
Toplumsal Varoluş yürüyüşü yapıldı

Sendikal Platform’un, “Çare Birleşik Federal Kıbrıs” temasıyla Lefkoşa’da düzenlediği "Toplumsal Varoluş Yürüyüşü" gerçekleşti

“Sorun ekonomik değil siyasidir” diyen ve halkı “İthal Krizlere Karşı Toplumsal Varoluş Yürüyüşüne katılmaya çağıran Sendikal Platform üyeleri bugün saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinde toplandı. 

Dereboyu’nda başlayan yürüyüş Cumhurbaşkanlığı önünden geçilerek Cumhuriyet Meclisi önünde tamamlandı

Eylemciler, yürüyüş sırasında “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganları attı.

Eylemde DAÜ-SEN temsilcisi Hasan Ulaş Altıok ve Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı konuştu. Bıçaklı fedakarlığın tepeden başlamasını isterken Hasan Ulaş Altıok mücadelenin yeni başladığını ve hedefin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması olması gerektiğini söyledi.

Her iki konuşmacı da alınacak önlemlerin önce devlet yetkililerinden başlaması gerektiğini ifade ederek bu konuda mücadelelerinin süreceğini ifade etti. 500 kişilik grup, konuşmaların ardından sakin şekilde dağıldı.

Sendikal Platform ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara çözüm üretmek için ilgili kesimlerin katılımıyla çalıştay düzenlemiş, buradan çıkan çözüm önerilerini hem yetkililerle hem de kamuoyuyla paylaşmıştı.

 

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