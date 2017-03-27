"Toplumun gözünü boyamak için yalana başvuruyor"

KTÖS Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın, yasalara uymayıp, hakkında ceza davası açılan veya disiplin suçu işlemeyi alışkanlık haline getirenleri koruma altına aldığını; Sendikayı “dayanaksız suçlama yapmakla” suçladığını savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yazılı açıklama yaparak, Bakan Berova’nın, Sendika olarak ortaya koydukları yasal gerekçeler ve sundukları resmi belgeleri görmezden geldiğini ileri sürerek, “Bakanın öğretmenlik mesleğinin onuru ve saygınlığı ile daha fazla oynamasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Bakan’ın siyaset yapma adına yalana başvurduğunu savunan Elcil, bunun vahim bir olay olduğunu, özellikle doktor olan Berova’nın toplumun gözünü boyamak için yalana başvurmasının hekimlik mesleğini temsil eden örgütler tarafından üzerine gidilmesi gerekli bir konu olduğunu iddia etti.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, Bakan Berova’ya şu soruları yöneltti:

“16 Aralık’ta polis tarafından uyuşturucu kullanmak ve alışverişinde bulunmakla ilgili yakalanıp 21 Aralık’ta mahkeme huzuruna çıkarılan öğretmenin bu tarihten itibaren görevli olduğu okula gitmeyip, maaşını aldığı buna da sizin göz yumup, devleti zarara uğrattığınız yalan mı?

21 Aralık, 23 Şubat’a kadar izinsiz ve özürsüz okula gitmeyen bu öğretmenin Öğretmenler Yasası’nın 85. (5) a maddesi gereği ikinci bir suç işlemesine göç yumduğunuz yalan mı?

21 Aralık’ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı öğretmenin Öğretmenler Yasası’nın 87. maddesi gereği görevden uzaklaştırılması gerekirken, konu ile ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’na tek satır yazı yazmadığınız ve sendikamızla istişare etmediğiniz yalan mı?

Zanlı öğretmeni görevden uzaklaştırma yerine yasaları çiğneyerek 23 Şubat’ta (HK-1) 461-201 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 16 Haziran’a kadar ödeneksiz izne çıkardığınız yalan mı?

Öğrencilerine tacizde bulunan öğretmenleri ve şiddet kullanan öğretmeni yasa gereği görevden uzaklaştırıp, haklarında ceza davası olmasına rağmen disiplin soruşturması açtırıp, Kamu Hizmeti Komisyonu’na yollarken ‘bu öğretmenle ilgili ceza davası var, soruşturma açamam’ mazeretini üretmeniz yalan mı?”

Elcil, Bakan Berova’nın sorulara yanıtı olmadığını savunarak, “Bilmelisiniz ki, öğretmenliğin onurunu ve saygınlığını sizin siyasi ihtiraslarınıza kurban etmeyeceğiz. Üzüldüğümüz konu ise bir hekimin siyasi ihtiras uğruna yasaları çiğnemesi ve yalana başvurmasıdır” görüşünü savundu.