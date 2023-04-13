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“Toplumun lehine bir çözüm için restleşmeye değil, diyaloğa ihtiyaç var”

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KTİMB, KTEZO, KTSO ve KITOB tarafından yapılan ortak açıklamada, EL-SEN yetkilileri ile Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun görüşmesine dikkat çekildi, "Toplumun lehine bir çözüm için restleşmeye değil, diyaloğa ihtiyaç var.” denildi.
“Toplumun lehine bir çözüm için restleşmeye değil, diyaloğa ihtiyaç var”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) tarafından ortak bir açıklama yapılarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) yetkilileri ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu görüşmesi değerlendirildi.

Dört örgütün ortak açıklamasında, toplumun lehine bir çözüm için restleşmeye değil diyaloğa ihtiyaç olduğu ifade edildi, EL-SEN yetkilileri ile bakan Amcaoğlu’nun yapmış olduğu görüşme selamlandı.

Açıklamada, hükümet yetkilileri ile EL-SEN arasındaki görüşmelerin derinleşerek çözüm çıkana değin devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

KTİMB, KTEZO, KTSO ve KITOB’un ortak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplum adına ortaya konan ker türlü endişe, kaygı, hassasiyet bizler açısından saygıdeğerdir. Amacımız kronikleşmiş sorunlarımızın sonlandırılması, yapısal bozukluklarımızın giderilerek toplumumuzun özgür ve çağdaş gelişiminin sağlanması olmalıdır. Bu hassasiyetin Kıbrıs Türk toplumunun her bireyinin tartışmasız hassasiyeti olduğunun hepimiz farkında olmalıyız.

Kıbrıs Türk toplumunun çarpık ve çağdışı kalmış bir yapı içerisinde yaşamaya mahkûm edilmesi veya mevcut durumdan daha kötüsünü yaşatacak gelişmelerin olması bizim açımızdan kabul edilemezdir. Kendi özeleştirimizi yapıp özellikle geleceğe dönük geçmişte yapılmış olan birçok hatadan dolayı toplumun gelecek kaygısı yaşadığını ortada. Bu nedenle daha fazla sorgular durumda, daha hassas, daha kırılgan olduğunun bilinci ile hareket etmek hepimizin boynunun borcudur. Bulacağımız çözümlerin, uzlaşı yolu ve şeffaflık içeren bir yapıda olmasına dikkat etmek hepimizin sorumluluğudur. Toplumun mutluluğu ve huzuru için en zoru dahi olsa zorlamaktan kaçınmamalıyız.

Kıb-Tek ile ilgili son günlerde yaşananlarla ilgili halka yansımış olan sorunlardan halk mutsuz ve bıkmış durumda. Diğer yandan hükümet tarafından yapılmaya çalışılan bilinmeyenle ilgili halk ciddi bir endişe içerisinde. Sosyal ve ekonomik yaşamı etkileyecek bu denli önemli bir konuda yapılmaya çalışılan düzenlemeden toplumu haberdar etmek ve toplumun onayını almak hükümetlerin sorumluluğudur. Toplumun lehine bir çözüm için ise restleşmeye değil diyaloğa ihtiyaç olduğu aşikardır.

Bu çerçevede bugün EL-SEN yetkilileri ile hükümet adına Sayın Olgun Amcaoğlu’nun yapmış olduğu görüşmeyi selamlamakla beraber derinleşerek çözüm çıkana değin devam ettirilmesini beklemekteyiz.”

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